Çağlayan Adliyesi'nde duruşma öncesi arbede -1

Ahmet YEŞİLMEN / BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesi öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı.
Ahmet YEŞİLMEN/ BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesi öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında arbede yaşandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı