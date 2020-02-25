Çağlar Ertuğrul ve sevgilisinin keyfine diyecek yok
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Çağlar Ertuğrul ve sevgilisinin keyfine diyecek yok

'Afili Aşk'ın başarılı oyuncusu Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kayla Manukyan ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere takıldı

25.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:41
Çağlar Ertuğrul ve sevgilisinin keyfine diyecek yok

Snob Magazin'in haberine göre; Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Altın Kelebek ödül töreni için takım elbise bakan Ertuğrul, "Dizimiz maşallah diyelim bu sene bir çok ödüle layık görüldü. Şimdi önümüzde Altın Kelebek ödül töreni var, umarım oradan da ödül ile ayrılırız. Bugün de tören için takım elbise bakmaya geldim." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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