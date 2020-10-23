Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim

23.10.2020 08:40 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:48
Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim

Çağla Şıkel, mail olarak gelen "Seni ve çocuklarını öldüreceğim" tehdidin ardından büyük korku yaşadı. Çocukları için endişelenen Şıkel, kişinin bulunması için savcılığa başvurdu.

İki çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı. Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günaydın'da yer alan habere göre: Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.

Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Çağla Şıkel'in giydiği o elbiseye çok sayıda talip var
Çağla Şıkel'in giydiği o elbiseye çok sayıda talip var
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu
Haber Yorumları (1)
İSTANBUL: Kimse kimseyi durduk yerde tehdit etmez
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Derviş Zaim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Can Bartu Serdar Aziz Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 09:52:11. #1.14#
title