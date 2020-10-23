Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim

Çağla Şıkel, mail olarak gelen "Seni ve çocuklarını öldüreceğim" tehdidin ardından büyük korku yaşadı. Çocukları için endişelenen Şıkel, kişinin bulunması için savcılığa başvurdu.