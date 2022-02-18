Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'un yeni adresi belli oldu! TV8 yerine Netflix

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Alina Boz ve Olgun Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Süslü Korkuluk ile ilgili yaşanan kriz çözüldü. TV8'de ekrana gelmesi planlanan "Süslü Korkuluk" dizisinin yapım şirketi OGM Pictures ile TV8 kanal yönetimindeki arasındaki anlaşmada parasal kriz çıkınca yapım beklemeye alınmıştı.

Birsen Altuntaş'ın instagram hesabından paylaştığı habere göre; Televizyon kanallarının bütçesini karşılamaktan çekindiği Süslü Korkuluk dizisi Netflix'te yayınlanacak. Çağatay Ulusoy'un gelinlik diktiği müşterisine aşık olan bir terziye hayat vereceği dizinin yayınlanacağı platformla ilgili resmi duyurunun yakın zamanda yapılacağı öğrenildi.

Cem Karcı'nın yöneteceği dizinin tanıtımı Ocak ayında yayınlanmış ve TV8 ekranlarında geleceği duyurulmuştu.

Haberler.com - Magazin