Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'un yeni adresi belli oldu! TV8 yerine Netflix - Haberler
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Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'un yeni adresi belli oldu! TV8 yerine Netflix

Haberler.com - Magazin
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Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'un yeni adresi belli oldu! TV8 yerine Netflix

Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı Süslü Korkuluk adlı dizinin hangi platformdan yayınlanacağı belli oldu. TV8'de yayınlanması beklenen dizinin Netflix'te yayınlanacağı öğrenildi.

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Alina Boz ve Olgun Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Süslü Korkuluk ile ilgili yaşanan kriz çözüldü. TV8'de ekrana gelmesi planlanan "Süslü Korkuluk" dizisinin yapım şirketi OGM Pictures ile TV8 kanal yönetimindeki arasındaki anlaşmada parasal kriz çıkınca yapım beklemeye alınmıştı.

Birsen Altuntaş'ın instagram hesabından paylaştığı habere göre; Televizyon kanallarının bütçesini karşılamaktan çekindiği Süslü Korkuluk dizisi Netflix'te yayınlanacak. Çağatay Ulusoy'un gelinlik diktiği müşterisine aşık olan bir terziye hayat vereceği dizinin yayınlanacağı platformla ilgili resmi duyurunun yakın zamanda yapılacağı öğrenildi.

Cem Karcı'nın yöneteceği dizinin tanıtımı Ocak ayında yayınlanmış ve TV8 ekranlarında geleceği duyurulmuştu.

Haberler.com - Magazin

Çağatay Ulusoy, Alina Boz, Netflix, Tv8, Magazin, Haberler

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