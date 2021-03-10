Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı iddiası
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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı iddiası

10.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:20
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı iddiası

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın ile yaklaşık 3 yıldır gizli saklı aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un ilişkisinin sona erdiği iddia edilmişti. Birlikte kamera karşısına geçen çift, ayrılık iddialarını yalanladı.

Çağatay Ulusoy'un uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Duygu Sarışın ile ayrıldığı iddia edildi. Çiftin ayrılık kararı olarak da Ulusoy'un ilişkisini basın uzak tutmak istemesi gösterildi.

"AYRILIK HABERLERİNE KALBİMİZ NASIRLAŞTI"

Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan ikili, önceki gün bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden çiftten Ulusoy, ayrılık haberleri için "Bu tarz haberler çok çıkmaya başladı. Kalplerimiz artık bu konuda nasırlaştı gülüp geçiyoruz. Bu konuda ailelerimiz hassas olduğu için herkesin de hassas olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğruluk Kontrolü
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı iddiası
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Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın ile yaklaşık 3 yıldır gizli saklı aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un ilişkisinin sona erdiği iddia edilmişti.

Birlikte kamera karşısına geçen çift, ayrılık iddialarını yalanladı.

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