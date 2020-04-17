Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
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Çad, Dünya

Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü

Orta Afrika ülkesi Çad'da savaş uçağından Fransız askeri üssünün yakınındaki bir eve kazara düşen obüs mermisinin patlaması sonucu biri general 5 kişinin yaşamını yitirdi.

17.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:29
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü

Ordudan yapılan açıklamada, Encemine'deki Franssız Barkhane Üssü yakınlarındaki Adji Kossei askeri havalimanına inişe hazırlandığı sırada Sukhoi tipi savaş uçağından kazara düşen obüs mermisinin bir eve isabet ettiği belirtildi.

ÜST DÜZEY GENERAL VE AİLESİ ÖLDÜ

Açıklamada, merminin patlamasıyla evde yaşayan Cumhurbaşkanlığı üst düzey koruma görevlisi 1 general ve ailesindeki 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

BİRKAÇ EV YIKILDI VE ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, patlamayla birkaç evin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaralıların askeri hastaneye kaldırıldığı ve Fransız askeri ile Çad ordusundan uzman ekiplerin olay yerine gelerek enkaz altında kalanlara yönelik kurtarma faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Ordu tarafından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
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