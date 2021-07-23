Çad'da bedensel engelli çocuğa Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla tekerlekli sandalye sürprizi
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Çad'da bedensel engelli çocuğa Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla tekerlekli sandalye sürprizi

Çad'da bedensel engelli çocuğa Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla tekerlekli sandalye sürprizi
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Kurban yardımı dolayısıyla Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu ekipleri, yetimhanede kalan 6 yaşındaki bedensel engelli Ali Muhammed Abdulkerim'e Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla alınan tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Kurban yardımı dolayısıyla Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu ekipleri, yetimhanede kalan 6 yaşındaki bedensel engelli Ali Muhammed Abdulkerim'e Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla alınan tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Çad'ın kırsal bölgelerinde 6 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, başkent Encemine'deki bir yetimhanede kurban yardımını bugün de sürdürdü.

Kurban kesimi sırasında bahçede oynayan arkadaşlarının yanına bedensel engeli nedeniyle yürüyemediği için yerde sürünerek gelen 6 yaşındaki Ali Muhammed Abdulkerim'i gören Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş ve gönüllüler duygulu anlar yaşadı.

Ataş, Abdülkerim'i kucağına alarak üstündeki tozu temizledi.

Kurban kesim çalışmalarının ardından kent merkezine giden Ataş, hayırseverlerin bağışlarıyla aldığı tekerlekli sandalyeyi yetimhanede Abdulkerim'e hediye etti.

Abdulkerim, tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Giysi yardımı da yapılan Abdulkerim'i tekerlekli sandalyeyle yetimhane bahçesinde dolaştıran Ataş, AA muhabirine, Abdulkerim'in yaşadığı mağduriyeti gidermek istediklerini söyledi.

Ataş, "Yetimhanede çocuklar koşuyordu. Bu sırada yerde sürünen bir çocuğu gördük. Bedensel engelli olduğunu öğrendik. Ayakları da nasırlaşmış. Çok etkilendik, çok duygulandık. Bizi çok derinden etkiledi." dedi.

Aldıkları tekerlekli sardalyeyi Abdulkerim'e teslim ettiklerini dile getiren Ataş, onun sevincine ortak olduklarını aktardı.

Ataş, hayırseverlerin bu sevinci sağladığına işaret ederek, hayırseverlerin bağışlarıyla bu yardımların gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Tekerlekli sandalye hediye ettik. Gördüğünüz gibi sevinci paha biçilmez. Belki maddi yönden değeri az ama bu çocuğun sevinci bizim için dünyalara bedel." diyen Ataş, bu çocuğun sevincinin tüm yorgunlukları unutturduğunu belirtti.

Ataş, zor şartlarda bu yardımları ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Uzak yerlere gidip geliyoruz, yollarda sıkıntılar yaşıyoruz. Çok sıcak olduğu için zorlanıyoruz. Elektriğin, suyun olmaması bizi derinden etkiliyor ama bu kardeşimiz bize her şeyi unutturdu. Bu kardeşimiz gibi nice çocuklar var. Bağış yapmak isteyen kardeşlerimiz bizlerle iletişime geçerek bu kardeşlerimize sahip çıkabilirler." diye konuştu.

Çad'da bedensel engelli çocuğa Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla tekerlekli sandalye sürprizi
Çad'da bedensel engelli çocuğa Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla tekerlekli sandalye sürprizi
Çad'da bedensel engelli çocuğa Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla tekerlekli sandalye sürprizi
Çad'da bedensel engelli çocuğa Türkiye'deki hayırseverlerin bağışıyla tekerlekli sandalye sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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