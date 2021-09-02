Cabbar, Zümrüt annenin yaralarını sarmak için kolları sıvadı
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Cabbar, Zümrüt annenin yaralarını sarmak için kolları sıvadı

Cabbar, Zümrüt annenin yaralarını sarmak için kolları sıvadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz günlerde Küçük Künye Mahallesinde eşyalarıyla birlikte evi yanan Zümrüt annenin mağduriyetinin giderileceği sözünü veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde Küçük Künye Mahallesinde eşyalarıyla birlikte evi yanan Zümrüt annenin mağduriyetinin giderileceği sözünü veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kolları sıvadı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın talimatıyla büyük hasar almış olan evin yıkımına başlayan ekipler, daha sonra hafriyatından arındırarak çalışmalarına devam edecek. El ele vererek mağduriyetin giderileceğini belirten Cabbar, "Zümrüt annemize ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun diyor, sağlık ve afiyet dolu bir ömür diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Cabbar, Zümrüt annenin yaralarını sarmak için kolları sıvadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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