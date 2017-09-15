Bylock"U "Chat Programı" Diye İndirmiş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan tutuku eski öğretmen Ufuk Gürbüz, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u chat programı sanarak indirdiğini iddia etti.



Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve AK Parti'ye hakaretlerde bulunduğu iddia edilen eski öğretmen Cevdet Arslan'ın da yer aldığı 5 eski öğretmenin "terör örgütü üyesi" olmak suçundan yargılanmasına devam edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ufuk Gürbüz, Cevdet Arslan, Mustafa Koçak, Abdullah Keleş ve Ahmet Ziyaeddin Çelenkoğlu, avukatlar ve tanık K.Ç. katıldı.



Tanık K.Ç, beyanında, Oltu ilçesinde gazete dağıtıcılığı yaptığını belirterek, "Sanıklardan Koçak, Keleş ve Arslan'ı tanırım. Koçak'ı bir kere halı saha maçında, bir kere de kandil gecesine sohbette gördüm. Gazete dağıtıcılığı yaptığım için Abdullah hocayı da kendisine Zaman gazetesi vermemden dolayı tanırım." dedi.



Sanık Gürbüz, savunmasında, sosyal biri olduğu için telefonuna çok sayıda program indirdiğini söyledi.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u chat programı olduğu için indirdiğini ileri süren Gürbüz, "Telefondan chat programı yazıldığında yüzlerce program çıkıyor. Ben de bu şekilde yazarak programı indirdim. Sonrasında programın kullanılması zor olduğu için sildim, kullanmadım. Ayrıca hakkımda 3 farklı telefonda ByLock tespiti yapılmış ama benim o dönem kullandığım sadece bir telefonum vardı. Bu durumda 3 farklı telefonun tespit edilmesi imkansız. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyeleri istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Koçak'ın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.



Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tamamı eski öğretmen ve örgütle ilişkili Aktif Eğitim Sendikası üyesi olan sanıklardan Ahmet Ziyaeddin Çelenkoğlu ve Ufuk Gürbüz'ün cemaat sohbetlerine katıldığı belirtilerek, bu kişilerden söz konusu yapıya ait yayın organlarının ele geçirildiği aktarılıyor.



İddianamede, hakkında Oltu İmam Hatip Lisesi'nin ihalelerini örgüt yanlılarının alması için çaba sarf ettiği, himmet ve cemaat toplantıları düzenlediği, radikal şekilde Fetullah Gülen bağlısı olduğu, Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve FETÖ'yü savunduğundan hakkında disiplin soruşturmaları açılan eski Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Cevdet Arslan'ın ise Gülen'i savunarak hükümet ve AK Parti'ye hakaretlerde bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra da FETÖ'yü savunmaya devam ettiği kaydediliyor.



Bir soruşturma çerçevesinde açığa alınan bir cumhuriyet savcısının damadı olan Arslan'ın, köylere giderek Gülen lehine sohbetler düzenlendiği, örgüt lehine çalışmalar yaptığı ve para yardımlarında bulunduğu anlatılan iddianamede, bu sanığın söz konusu yapının Oltu ilçesinde ileri gelenlerinden biri olduğu ifade ediliyor.



İddianamede, Aktif Eğitim Sendikasının Oltu temsilci olan Abdullah Keleş'in adreslerindeki aramada örgüte ait yapıya ait birçok yayın ele geçirildiği belirtilerek, özellikle örgüt lideri Gülen'in ismi yazılı tablonun Keleş'in evinin duvarında asılı olduğuna işaret ediliyor.



Mustafa Koçak'ın da örgütün sohbet ve himmet toplantılarına sık sık katıldığı, 17-25 Aralık sürecinden sonra hükümet aleyhine konuştuğu, hem sosyal medyada hem de toplum içinde FETÖ'yü savunan söylemlerde bulunduğu, Bank Asya'ya para yatırdığı, diğer öğretmen ve öğrencileri cemaate yönlendirdiği anlatılan iddianamede, sanığın Gülen'in isminin yazılı olduğu bir broşürü duvarına astığı bildiriliyor.



İddianamede, sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.