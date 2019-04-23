Buzdolabından Yaptıkları Saldan Gölete Düşen 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip gölete açılan 2 kişi suya düşerek yaşamını yitirdi.

SUYA DÜŞEREK ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Olay, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Yedi Göller mevkiindeki gölette meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri bilinmeyen 2 kişi, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip, gölete açıldı. Çevrede piknik yapanların verdiği ifadeye göre buzdolabının devrilmesi sonucu içindeki 2 kişi suya düşerek çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Suya giren AFAD dalgıçları yaptıkları aramada suya düşen 2 erkeğin cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılan 2 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA