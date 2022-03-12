Buzda kayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

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Buzda kayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Buzda kayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Karaman'da buzlu yolda kayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da buzlu yolda kayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali Özcan yönetimindeki 42 UR 668 plakalı otomobil, Mehmet Bey Mahallesi Kenzi Caddesi'nde buzlu yolda kayınca refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücünün yanındaki kardeşi Yunus Özcan yaralandı.

Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Ali Özcan, Otomobil, Karaman, Güncel, Haberler

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