Buzda kayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da buzlu yolda kayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da buzlu yolda kayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Özcan yönetimindeki 42 UR 668 plakalı otomobil, Mehmet Bey Mahallesi Kenzi Caddesi'nde buzlu yolda kayınca refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücünün yanındaki kardeşi Yunus Özcan yaralandı.
Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Çetin - Güncel