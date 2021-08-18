Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda taşıtı; o anlar kamerada

BATMAN'da bir buzağının otomobilin arka koltuğunda taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BATMAN'da bir buzağının otomobilin arka koltuğunda taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinden Diyarbakır yönüne giden otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı görenler cep telefonlarını çıkarıp kayda aldı. Sürücü, diğer araçlarda seyahat eden kişilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan