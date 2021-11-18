Buz Devri : Büyük Çarpışma Çocukların severek takip ettiği Buz Devri filminin beşinci serisi olan Buz Devri: Büyük Çarpışma pazar günü Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde!

Etkinlik Türü: Çocuk Etkinlikleri

Etkinlik Tarihi: 28 Kasım 2021, Pazar

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 13: 00

Bu Dünya Hepimizin Bir dünyamız var. Başka dünya yok. Onu korumak hepimizin görevi. Haydi çocuklar gelin hep birlikte dünyayı nasıl koruruz, ...

Sadettin Kaynak Besteleri - Ayşe Kıtay Ayşe Kıtay, Cumhuriyet dönemi müsiki tarihinin en önemli simalarından Sadettin Kaynak'ın bestelerini terennüm ediyor. Esenler Kültür Youtube Kanalında

Haylaz Kız Damla Erken yatıp erken kalkmanın insan sağlığı için faydalarını, merdivenlerden birer birer inmenin, trafik kurallarına uymanın ve büyüklerimize saygılı...

Esenler E-Spor Şenliği Başlıyor! Son dönemde gençler tarafından ilgi ile takip edilen e-spor turnuvalarını 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne taşıyoruz. Genç Yetenek'in düzenlediği...

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet