Büyülü Dans "Türk Valsleri" İlk Kez CRR'de!

Cihat Aşkın "Türk Valsleri"/ 13 Aralık 2018/ 20.00/ İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Konser, Viyana valsleriyle kıyaslandığında oldukça naif ve romantik olan, Dede Efendi'ye ait ilk Türk valsi "Yine Bir Gülnihal"le başlayacak. Repertuvar, Cumhuriyet sonrası balolarında sıklıkla çalınan, Yeşilçam filmleriyle zihinlere kazınan unutulmaz Türk valsleriyle renklenecek. Aşkın'ın kemanıyla yeniden yorumlayacağı eserlerin düzenlemelerini, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı yaptı.

Cihat Aşkın'a yeni projesinde, Aşkın Ensemble eşlik edecek. Aşkın Ensemble; klarnette Göksun Çavdar, kanunda Serkan Halili, piyano ve akordeonda ise Çağdaş Özkan'dan oluşuyor.

Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix'ten temin edilebilir.