Büyükşen cinayetinde son gelişme! Büyükşen cinayeti katili kim? Necla, Metin Büyükşen katili bulundu mu?

Türkiye'nin en çok merak ettiği ve en çok arattığı konular arasında yer alan Büyükşen ailesi cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşandı ve büyükşen cinayetinin sorumluları bulundu. Konya'da 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katili kim? Olayla ilgili kimler tutuklandı? Büyükşen cinayetinde son gelişmeler haberimizde!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının değindiği ve 3 yıldır çözülemeyen Büyükşen cinayetlerindeki sır perdesi, JASAT Tim'lerinin başarısı sayesinde aydınlanırken,Büyükşen cinayetinin ayrıntıları ise dehşete düşürdü. Büyükşen çiftinin kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarılırken ayrıntılar ise kan dondurdu. Son dönemde gündemde oldukça tartışılan Büyükşen ailesi cinayetleri ile ilgili detaylar haberimizde.

BÜYÜKŞEN CİNAYETLERİNİN KATİLİ KİM?

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON GELİŞME!

3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülen, Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen katili ve 3 yıldır bulunamamıştı. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuş ve olay ile ilgisi olduğu düşünülen 25 kişi gözaltına alınmıştı.

8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf etti. Sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ve Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını belirtirken. Bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini ve

bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı. Büyükşen cinayetiyle ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranmasına devam edilmekte. Bu sayede 3 yıldır çözülemeyen Büyükşen cinayetinin ardındaki sır perdesi, çözüldü.

OSMAN BÜYÜKŞEN SIRLARIN BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU!

Anne ve babasının öldürülmesi ile ilgili kardeşlerinin masum olduğunu belirten Büyükşen, olay sonrası tutuklanan Esra Taş ve Hüseyin K.'ya tepki gösterirken, göz yaşları içerisinde jandarmaya sarıldığı görüntülendi.

Osman Büyükşen'in sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamaları ise şu şekilde;

"Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur"