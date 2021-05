Büyükşehir Zabıtadan kan bağışına destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelleri, içinde bulunan Pandemi süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı personeller Türk Kızılayı tarafından yapılan kan bağış çağrısına duyarsız kalmadı. İçinde bulunulan Pandemi süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla azalan kan stoklarına destek olmak isteyen Zabıta Dairesi Başkanlığı personelleri, kan bağışında bulunarak, Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacına yanıt verdi. Türk Kızılayı'nın yapmış olduğu çağrı ve 'Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' sözünü yerine getirmek isteyen Zabıta Dairesi personelleri, Ulupark içinde bulunan Dilaver Vardarer Kan İstasyonu'nda kan bağışında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, yaşanılan süreçte bir kişinin her an kana ihtiyaç duyabileceğini belirterek, Türk Kızılayı'nın stoklarına katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulunduklarını kaydetti. Duman, "Her gün bazı vatandaşlarımız yaşamak için kan nakline ihtiyaç duymaktadır. Kanın ise tek kaynağı insandır. İhtiyacı olan vatandaşlara kan temin etmek için de en güvenli yol Türk Kızılayı'dır. Biz de Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak personellerimizle birlikte gelerek kan bağışında bulunduk. Allah kimseye ihtiyaç hissettirmesin. Bizler hem sosyal belediyecilik olarak hem de insanlık görevimiz olarak kan bağışında bulunarak destek olmaya çalıştık. Tüm vatandaşlarımızı da içinde bulunduğumuz Pandemi ve Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı