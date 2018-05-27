Büyükşehir Ramazan Etkinliklerinin Konuğu Sanatçı Turgay Başyayla Oldu

Büyükşehir'in Ramazan etkinlikleri, tüm hızıyla devam ediyor. İftar sonrasında Festival Park'ta birbirinden değerli isimleri ağırlayan Gaziantep Büyükşehir, etkinliklere yoğun bir ilgi gösteriyor, etkinlik alanını hıncahınç dolduruyor. Hafta sonu sevenleriyle bir araya gelen Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla, seslendirdiği türkülerle sevenlerini coşturdu.

Sanatçı kişiliğinin yanı sıra "Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu" adlı programla damakları bayram ettiren yurdun yüzlerce yıllık eşsiz tatlarını; il il, ilçe ilçe, köy köy gezerek, yemek tariflerini evlere taşıyan Başyayla, lezzetin başkenti Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

11 ayın sultanı Ramazan ayında böylesi bir etkinliğe imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür eden Turgay Başyayla, çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle, kültürüyle ve zengin sofrasıyla Gaziantep'in bambaşka bir şehir olduğunu söyledi.

Anadolu'nun, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini ekranlara taşıdığını aktaran Başyayla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi dalında "Yaratıcı şehirler ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının, Anadolu'dan yükselen bir değer olduğunu sözlerine ekledi.

Birbirinden güzel türküleriyle etkinliğe gelenlerin, keyifli anlar geçirmesini sağlayan Başyayla,yaklaşık 2 saatlik sahne performansıyla izleyicileri hayran bıraktı. Konsere gelenler bol bol halay çekti, gönüllerince eğlendi.

Konserin andından, günün anısına Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla'ya çiçek verildi.

Ayrıca, Radyo 7 programcısı Mehmet Zeyd Yıldız, Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıldönümü nedeniyle şiir dinletisi sundu.