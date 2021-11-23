BÜYÜKŞEHİR ODA MÜZİĞİ KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği oda müziği konserleri barok müziğin son temsilcisi Johann Sebastian Bach'ın eserlerinin seslendirildiği resital ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen resitalde klavsen sanatçısı Burak Basmacıoğlu ve barok viyolonsel sanatçısı İzzet Nazlıaka sahne aldı. Konsere ilk olarak çaldıkları müzik aletlerini ve barok müziğini anlatarak başlayan sanatçılar, daha sonra Johann Sebastian Bach'ın sonatlarını seslendirdi. Konsere Eskişehirli sanatseverler yoğun ilgi göstererek tüm salonu doldurdu. Sanatçılar konser sonrası Eskişehirliler için barok müziğini seslendirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin konser programı 26 Kasım Cuma günü saat 20. 00'de gerçekleştirilecek konser ile devam edecek. Dinleyiciler konser biletlerini Büyükşehir Belediyesi gişelerinden ve www. biletinial. com üzerinden alabiliyorlar.

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