Büyükşehir Mezarlıkların Güvenliğini Sağladı

MANİSA (Bültenler) - Çalışmalar nedeniyle mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesinde Sancaklıuzunçınar, Yeşilköy, Karaoğlanlı ve Yeniharmandalı mahalle mezarlıklarının himaye çit çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya; yapılan çalışmayı inceledi. İnceleme sırasında Sancaklıuzunçınar Mahalle Muhtarı Servet Coşkuner, Yeşilköy Mahalle Muhtarı İbrahim Fındıkoğlu ve Yeniharmandalı Mahalle Muhtarı Veysel Akkoyun da hazır bulundu. Çalışmaların ardından Mezarlığın daha güvenli ve düzenli hale geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "İlk etapta 30 mahalle mezarlığımızda himaye çit çalışması yaptık. İkinci etapta da 30 mahalle mezarlığımızda himaye çit çalışmasına başladık" dedi. Yapılan çit çalışmalarından dolayı Sancaklıuzunçınar, Yeşilköy ve Yeniharmandalı mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yapılan çalışmalarda da emekleri bulunanlara teşekkürlerini iletti.

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