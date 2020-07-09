Büyükşehir'in çevreci yatırımları devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'in çevreci yatırımları devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali'nde ikinci etabın yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir'in çevreci yatırımları devam ediyor
09.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:20

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali'nde ikinci etabın yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başladı. İkinci etapla beraber Bağlarbaşı'nda paneller sayesinde yılda 3 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretimi sağlanırken 2 bin 40 ton karbondioksitin doğaya salınımını engellenerek yaklaşık 186 bin ağacı kurtarılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı mevkiinde Güneş Enerji Santrali inşasına başladı. 2017 yılında birinci etabı tamamlanan santralin ikinci etabı hizmet vermeye başladı. 1 milyon 700 bin kilowattlık ikinci etapta, 100 kilowatt gücünde, 10 adet inverter ve 275 watt gücünde 3 bin 960 polikristalin panel kullanıldı. İkinci etabın tamamlanmasıyla beraber yılda 2 megawatt yani 3 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretme kapasitesine çıkan Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali, 2 bin 40 ton karbondioksitin doğaya salınımını engelleyerek yaklaşık 186 bin ağacı kurtarmış olacak. Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarıyla ön plana çıkarken yenilenebilir enerji konusunda hedef olarak kurumun elektrik tüketimini yüzde 100 yenilebilir enerjiden karşılamak olarak belirledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bu hedefi yakalamak için 2015 yılından itibaren 2 megawattlık Güneş Enerji Santrali, 1 megawattlık Biyogaz Enerji Santrali yapımı gerçekleştirirken yeni uygulama projelerine devam ediyor. Enerji tesislerine yenilerini eklemek amacıyla büyükşehir, Şahinbey İlçesi Deredüzü mevkiinde 483 abone için toplamda 15 megawatt yani 25 milyon 500 bin kilowattlık Güneş Enerji Santrali yapılması için uygulama projeleri hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlanan çalışmalar tamamlandıktan sonra Büyükşehir, tüm elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Türkiye'de ki ilk ve tek belediye olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu Dünya
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Yılmaz Tunç Bülent Turan Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Teoman Hadise Cem Davran Mabel Matiz
Spor Falcao Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Büyükşehir'in çevreci yatırımları devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 17:06:15. #1.15#
title