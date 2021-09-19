Büyükşehir'den Turgutlu Mezarlıklarında İnceleme - Haberler
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Büyükşehir'den Turgutlu Mezarlıklarında İnceleme

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Büyükşehir'den Turgutlu Mezarlıklarında İnceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, ilçe mezarlıklarındaki çalışmaları yerinde görmek ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla Turgutlu ilçesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, ilçe mezarlıklarındaki çalışmaları yerinde görmek ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Mezarlıklarda çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Aslan, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ile birlikte Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ile bir araya gelen Daire Başkanı Aslan, ilçedeki çalışmalar hakkında Ulak ile görüş alışverişinde bulundu. Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda incelemelerde bulunan ve mezarlık sorumluları ile bir araya gelen Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün mezarlıklardaki çalışmalarla ilgili hassasiyeti doğrultusunda ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi.

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