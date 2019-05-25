Büyükşehir'den "Gülniyaz Musiki Topluluğu" Konseri

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi Mikail Şimşek sohbet etti, önemli İslam âlimlerinin hayatlarından kısa kesitler sundu, şiir ve naat okudu.

Program, Türk Tasavvuf Musikisi'nin tanınmış isimlerinden Agâh'ın yönettiği Gülniyaz Müzik Topluluğu'nun konseriyle devam etti. Topluluk, seslendirdiği ilahilerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı, kalplere dokundu.

Yaklaşık bir saat süren konser, izleyicileri mest etti, topluluk bol bol alkış topladı. Günün anısına, topluluk adına Agâh'a, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Yaşar Seçkin tarafından çiçek takdim etti.

Kaynak: Bültenler