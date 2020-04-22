Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
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Büyükçekmece, Nijerya, Polis, Güncel

Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı

İstanbul Büyükçekmece'de, Nijerya uyruklu bir şahıs koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak müstakil bir villada parti düzenledi. Nijeryalı şahsın yeni doğan çocuğu için düzenlenen partiye katılan 46 kişinin her birine 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

22.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:59
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı

Büyükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayan Nijerya uyruklu Ebuka John E. (36) yeni doğan çocuğu için parti düzenledi. Polisin baskın düzenlediği evdeki partide 46 kişiye Hıfzısıhha Kanuna Muhalefet suçundan 3 bin 180'er lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında 22 Nisan gecesi 00.10 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde kalabalık bir grup tarafından müstakil bir villada parti yapıldığı tespit edildi.

İstanbul'da Nijeryalıların villadaki partisine baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı

46 KİŞİYE CEZA YAĞDI

Polis ekipleri villaya baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Nijerya uyruklu Ebuka John E. (36) isimli şahsın yeni doğan çocuğu için arkadaşları ile birlikte parti düzenlediğini belirledi. Yabancı uyruklu oldukları anlaşılan ve sosyal mesafe kurallarına ayrı hareket ettikleri belirlenen 46 kişinin her birine '1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 3 bin 180'er lira idari para cezası işlemi uygulandı.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Ayrıca 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan aranan Ebuka John E. ile partiyi organize eden Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa (E), ve Eren Ç. (27) isimli kişilere adli makamlarca 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşulu ile adli kontrol tedbirleri verildi.

Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı

Kaynak: DHA

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