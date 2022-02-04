BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen boş arazide arama çalışmaları devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen boş arazide arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde başlatılan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde. İş makineleri ile kazı yapan ekipler, su biriken yerlerde vidanjörler ile çalışıyor. Arama yapılan arazinin etrafı ise olay yeri şeridiyle kapatılarak sivil araçların girmesine izin verilmiyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal, Güncel, Haber

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