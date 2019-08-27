Büyükçekmece Belediyesi Meslek Edindirme Kursları başlıyor

27.08.2019 10:34

Büyükçekmece Belediyesi Meslek Edindirme Kursları yeni dönemde de kursiyerleriyle buluşuyor.



Her yıl yüzlerce vatandaşa meslek edindiren Büyükçekmece Belediyesi Meslek Edindirme Kursları yeni dönemde de kursiyerleriyle buluşuyor. Eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar dönem sonunda Milli Eğitim onaylı mezuniyet sertifikalarını almaya hak kazanarak çalışma hayatına adım atma şansı yakalıyor.



Her branşta ücretsiz eğitim imkanı



Bilgisayar işletmenliği, bilgisayarda hızlı klavye kullanımı, Wordpress ile internet sayfası hazırlama, saç bakımı ve yapımı, manikür - pedikür teknikleri, aşçı ve pastacı çırağı, ilk yardım, iş güvenliği ve işçi sağlığı, Türkçe işaret dili, afet bilinci eğitimi, emlak danışmanlığı, basit teknoloji kullanımı, İngilizce A1, İngilizce A2, Yunanca, Bulgarca ve İspanyolca dil eğitimi almak isteyen tüm vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesini tercih ediyor.



"Hem iş sahibi hem de üretici oluyorlar"



Tüm eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe Büyükçekmece Belediyesi olarak elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz. Evine ekmek götüremeyen, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayan vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra iş arayanlar için Meslek Edindirme Kurslarını hizmete sunuyoruz. Bugüne kadar kurslarımıza katılan binlerce vatandaşımız iş sahibi oldu. Vatandaşlarımız hem iş sahibi hem de üretici oluyorlar. Bu da bizi son derece mutlu ediyor" ifadesini kullandı.



1 Ekim'de başlayacak Meslek Edindirme Kursları için detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0212 883 35 89 numaralı telefonu arayabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA