Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83'ncü yılı anısına videolu paylaşım yaptı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan İstanbul ve Dolmabahçe Sarayı görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83 yıldır saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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