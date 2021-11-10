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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83'ncü yılı anısına videolu paylaşım yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83'ncü yılı anısına videolu paylaşım yaptı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan İstanbul ve Dolmabahçe Sarayı görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83 yıldır saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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