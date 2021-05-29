Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi baş gösterdi
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Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi baş gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal - Haberler | Güncel

Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi baş gösterdi Nehrin doğduğu bölgede sular önceki yıllara göre gözle görülür şekilde çekildi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan ve Ege Bölgesi'nin bir çok kentinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde kuraklıktan dolayı kuruma tehlikesi baş gösterdi.

Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi baş gösterdi

Nehrin doğduğu bölgede sular önceki yıllara göre gözle görülür şekilde çekildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan ve Ege Bölgesi'nin bir çok kentinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde kuraklıktan dolayı kuruma tehlikesi baş gösterdi. Nehrin doğduğu bölgede sular önceki yıllara göre gözle görülür şekilde çekilirken aynı zamanda sudaki oksijen seviyesinin de düşmesi ile balık ölümleri yaşanmaya başlandı.

Büyük Menderes Nehri Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Alaçtlı Köyü'nden doğarak Uşak, Denizli ve Aydın illerinden geçerek Ege Denizi'nden dökülüyor. Nehir büklüm büklüm çizdiği yol üzerinde taşıdığı alüvyonlarla en verimli tarım arazilerine sahip havzayı besliyor. Ancak nehir son yıllarda yalanan kuraklık ve bilinçsiz sulamanın da etkisi ile kurumu tehlikesi ile karşı karşıya. Nehirdeki su çekilmesine bağlı oksijen azlığı yüzünden bölgede balık ölümleri de gerçekleşmeye başladı. Nehir suyu önceki yıllara göre gözle görülür şekilde azalırken, akan suyun debisinde de azalma gözlendi.

Nehrin doğduğu Dinar Alaçatlı Köyü Muhtarı Soner Karagöz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, önceki seneler ile birlikte bu sene de yaşanan kuraklık ile suda ciddi azalma yaşandığını ifade etti. Karagöz, "Su azaldığı için bölgemizdeki yaklaşık 30 bin metrekarelik tarım arazisini sulayamadık yani nehir suyunu kullanamıyoruz. Bu sene kuraklık nedeniyle bölgemizdeki çiftçiler çok mağdur. Çiftçi ve üreten olmaz ise sıkıntılar olur. Konuya çözüm bulunmalı" diye konuştu.

Nehir bölgedeki doğal yaşamın devamlılığını sağlanması açısından önemli

Nehrin doğduğu bölgede önceki yıllarda gözlenen ürün verimliliği bu sene su azlığı nedeniyle olmazken bir çok yerdeki ekinler ise susuzluk nedeniyle erken sararak kurumaya başladı. Ekinleri kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilerin umudu ise yağmur yağışlarında. Bunun yanında kuruma tehlikesinin baş gösterdiği nehir için girişimde bulunulmasını isteyen çevre sakinleri nehrin kurtarılmasını istiyor. Nehrin sadece Dinar bölgesine değil geçtiği bir çok kent ve bölgesinde tarım arazileri için önemli olduğunu kaydeden çiftçiler nehir suyunun aynı zamanda bölgedeki doğal yaşamın devamlılığını sağlanması açısından önemine vurgu yaptılar.

Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi baş gösterdi
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi baş gösterdi
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi baş gösterdi
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi baş gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal

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