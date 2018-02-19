"Büyük Altyapı Yatırımları Yapılıyor"

Muhtarların mahalleleri ile ilgili sıkıntı ve isteklerini dinleyen Başkan Uyar, son günlerde özellikle kent merkezinde yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yolların kazıldığını ve bunun sıkıntı yarattığını anımsattı, "Urla'ya çok ciddi büyük yatırımlar geliyor. Kentte yetersiz olan elektrik, su ve kanal sistemleri yenileniyor. Bununla ilgili kazılar hava koşullarının da elverişli hale gelmesiyle kısa sürede kapatılacak" dedi.

Başkan Yardımcıları Hüseyin Özdemir, Emine Sağlam Baş, Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı, İZSU Yarımada Bölge Teknik Şube Müdürü Mehtap Adıgüzel ile Urla Belediyesi bürokrat ve teknik ekiplerinin de katıldığı toplantıda muhtarlar taleplerini ve yapılan çalışmaları anlattı. Barbaros Köyü Muhtarı Yüksel Ersan Urla Belediyesi'nin özellikle açtığı üretim yolları sayesinde köylünün rahatladığını belirtti. İçmeler Köyü Muhtarı, mahallesindeki parkın adını bir süre önce yitirdiğimiz sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun adının verilmesi isteğini dile getirirken, Zeytinler bölgesindeki 6 köyün otobüs çalıştırılması isteği gündeme geldi.

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI DA BAŞLIYOR

Toplantıda Urla'da son günlerde altyapı çalışmaları sebebiyle yolların kazı sebebiyle bozuk olması da gündeme getirildi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Mart ayından itibaren Zeytinalanı bölgesinden Urla'ya doğalgaz altyapı çalışmalarının da geleceğini belirterek şu bilgiyi verdi:

"Bu yatırım için de yine kazılar yapılacak. Her önemli altyapı çalışmasının böyle bir sıkıntısı da oluyor. Şehrin merkezinde elektriklerin sık sık kesilmesini önleyecek, su ihtiyacımızı aksamadan karşılayacak ve kanalizasyon borularının ihtiyacımıza cevap verecek nitelikteki çalışmaları yapılıyor. Bunların hepsi bir plan dahilinde gerçekleşiyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki kazı sıkıntısının bitmesine az kaldı. Biraz da son günlerdeki hava koşullarından etkilenildi. Tüm yatırımların kazılarının kısa sürede bitirileceğini biliyorum. Bizler de kurumlarımızın yaptığı yatırımları takip ediyoruz ve bu sıkıntının giderilmesi için sürekli temas halindeyiz."