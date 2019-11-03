Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci Irak gösterilerinde ön safta
Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı George W. Bush'a bir basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatın Iraklı gazeteci, ülkeyi sarsan hükümet karşıtı gösterilerde yeniden sahneye çıktı
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'a basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatın Iraklı gazeteci, ülkeyi sarsan hükümet karşıtı gösterilerde yeniden sahneye çıktı.
Euronews'e konuşan Gazeteci Muntazar el-Zeydi, "Özgür dünya neden bu olaylara sessiz kalıyor? Gösterilerin başlamasında bu yana 1200'den fazla kişi yaralandı." diyerek tepkisini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
VİDEO: Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci Irak gösterilerinde ön safta