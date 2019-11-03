Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci Irak gösterilerinde ön safta

03.11.2019 09:24

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'a basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatın Iraklı gazeteci, ülkeyi sarsan hükümet karşıtı gösterilerde yeniden sahneye çıktı.



Euronews'e konuşan Gazeteci Muntazar el-Zeydi, "Özgür dünya neden bu olaylara sessiz kalıyor? Gösterilerin başlamasında bu yana 1200'den fazla kişi yaralandı." diyerek tepkisini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle