Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci Irak gösterilerinde ön safta

Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci Irak gösterilerinde ön safta

Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı George W. Bush'a bir basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatın Iraklı gazeteci, ülkeyi sarsan hükümet karşıtı gösterilerde yeniden sahneye çıktı

03.11.2019 09:24
Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci Irak gösterilerinde ön safta

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'a basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatın Iraklı gazeteci, ülkeyi sarsan hükümet karşıtı gösterilerde yeniden sahneye çıktı.


Euronews'e konuşan Gazeteci Muntazar el-Zeydi, "Özgür dünya neden bu olaylara sessiz kalıyor? Gösterilerin başlamasında bu yana 1200'den fazla kişi yaralandı." diyerek tepkisini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com


VİDEO: Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci Irak gösterilerinde ön safta
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