Buse Naz Sürmeneli kimdir? Buse Naz Sürmeneli kaç yaşında, nereli?
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Buse Naz Sürmeneli kimdir? Buse Naz Sürmeneli kaç yaşında, nereli?

Buse Naz Sürmeneli kimdir? Buse Naz Sürmeneli kaç yaşında, nereli?
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Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksör olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda finale yükselen ilk Türk kadın boksör oldu. Çakıroğlu'nun ardından Buse Naz Sürmeneli de 69 kiloyla finale yükseldi. Buse Naz Sürmeneli kimdir? Buse Naz Sürmeneli kaç yaşında, nereli?

Olimpiyatlarda tarihi başarı! Tokyo 2020'de Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Buse Naz Sürmeneli de finalde. Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli?

BUSE NAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli, Dünya şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

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