Buse Naz Sürmeneli kimdir? Buse Naz Sürmeneli kaç yaşında, nereli?

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksör olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda finale yükselen ilk Türk kadın boksör oldu. Çakıroğlu'nun ardından Buse Naz Sürmeneli de 69 kiloyla finale yükseldi. Buse Naz Sürmeneli kimdir? Buse Naz Sürmeneli kaç yaşında, nereli?