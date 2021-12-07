Burundi'de cezaevinde yangın: 38 ölü, 69 yaralı

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de bir cezaevinde çıkan yangında 38 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin başkenti Gitega'da kapasitesinin üzerinde mahkum tutulan aşırı kalabalık bir cezaevinde yerel saatle 04.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. Burundi Başkan Yardımcısı Prosper Bazombanza yaptığı açıklamada, yangında 38 kişinin hayatını kaybettiğini 69 kişinin ise yaralandığını söyledi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının kısa devre sonucu çıktığı ifade edildi.

Ağustos ayında da aynı hapishanede elektrik arızası nedeniyle yangın çıkmış, can kaybı yaşanmamıştı.

Resmi verilere göre, kapasitesi 400 kişilik olan cezaevinde en az bin 500 mahkum tutuklu bulunuyor. - BUJUMBURA