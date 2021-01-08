Burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'deki okul kütüphanesine bağışladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'deki okul kütüphanesine bağışladılar

08.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:40
Burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'deki okul kütüphanesine bağışladılar

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, 'Bir kitapla gülümset' projesi için burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'in Midyat ilçesindeki Efeler Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun kütüphanesine bağışladı.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, 'Bir kitapla gülümset' projesi için burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'in Midyat ilçesindeki Efeler Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun kütüphanesine bağışladı. 

BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında başlattıkları 'Bir kitapla gülümset' projesinde burslarıyla kitap satın aldı. Öğretim görevlisi Hacer Alpteker koordinesinde bir araya gelen öğrenciler, aldıkları kitapları paketleyip, Mardin Midyat'taki Efeler Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun kütüphanesine gönderdi. Kitapları teslim alan okul müdürü Deniz Boğa, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte gelen kitapları kütüphanenin raflarına yerleştirdi.

Öğretim görevlisi Alpteker, mesafelerin duyguları ve hayatı paylaşmaya engel olmadığını belirterek, "Uzakları yakın etmek, aynı duygularda buluşabilmek, bir olabilmek mümkün. Bu proje de bunun en güzel örneği. Sosyal sorumluluk dersi alan öğrencilerim ve ben birer gönüllüyüz. Mardin'deki çocuklarımızın masumiyeti, gülümsemesi hepimizin yüreğini ısıttı. Gönüllülüğü ve paylaşmanın mutluluğunu öğrencilikte deneyimledikleri için öğrencilerimin gelecek yaşantılarında da toplumsal konulara duyarlı bireyler olacaklarına eminim. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Efeler Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun müdürü Deniz Boğa da hediye edilen kitapların öğrenciler tarafından sevilerek, okunacağını dile getirip, üniversite öğrencilerine düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür etti.


Burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'deki okul kütüphanesine bağışladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burslarıyla aldıkları kitapları, Mardin'deki okul kütüphanesine bağışladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 11:53:02. #1.15#
title