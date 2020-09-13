Bursaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç? Bursaspor - Adana Demirspor hangi kanalda?
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Bursaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç? Bursaspor - Adana Demirspor hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in ilk haftası başladı. Bursaspor - Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanıyor.

Bursaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç? Bursaspor - Adana Demirspor hangi kanalda?
13.09.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:55

TFF 1. Lig'ilk haftasında karşı karşıya gelen Bursaspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselme şansını son anda kaçıran Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Bursaspor ilk 11

Mehmet, İsmail, Cüneyt, Emirhan, Ramazan, Burak Kapacak, Ozan İsmail, Özer, Ali, Sedat, Burak

AdanaDemirspor ilk 11

Zubas, Tayyip Talha, Rassoul, Anıl, Tarık, Traore, Hasan, Mehmet, Pa Dibba, Mehmet Akyüz, Sedat

BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Şu dakikalarda 21. dakikanın içinde olan karşılaşmada Bursaspor 1-0 önde.

Bursaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç? Bursaspor - Adana Demirspor hangi kanalda?

BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig maçları, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır. Bursaspor - Adana Demirspor maçı naklen yayınlanıyor.

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