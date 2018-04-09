Bursa Uludağ'da Yürüyüşe Çıkan Genç Kayboldu, 5 Saattir Haber Alınamıyor Hd

Uludağ'da yürüyüşe çıkan genç kayboldu, 5 saattir haber alınamıyor

ULUDAĞ'da ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, ormanlık alanda kayboldu. Telefon ile iletişimi kesilen genç, 5 saattir ekipler tarafından aranıyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken gencin ailesi göz yaşları ile haber bekliyor.

Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Hasan Can Altan ailesiyle birlikte Kirazlıyayla'da piknik yapmaya gitti. Daha sonra patika yoldan ormana giren genç bir süre sonra yolunu kaybederek ailesini telefon ile aradı. Ormanda kaybolduğunu söyleyen genç kısa bir süre sonra yanlarına geleceğini söyledi. Altan'ın ailesinin yanına dönmemesi ve telefonunun kapanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, BAKUT'tan oluşan 100 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler ormanlık alana dağılarak arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması ile Drone kamera ile havadan arama da yapılıyor. 5 saattir süren çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Altan'ın ailesi de Kirazlıyayla Köyü'nde oğullarından gelecek olan haberi göz yaşları ile bekliyor.