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Bursa Kantinciler Odası Başkanı Özgün Güneş

Bursa Kantinciler Odası Başkanı Özgün Güneş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Kantinciler Odası başkanlık seçimleri tamamlandı.

BURSA (İHA) - Bursa Kantinciler Odası başkanlık seçimleri tamamlandı. İki adayın yarıştığı seçimlerde Özgün Güneş oy çokluğuyla başkanlığa seçildi.

Bursa kantinciler Odası genel kurulu gerçekleştirildi. BESOB binasında yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını BESOB başkanı Arif Tak'ın yaptığı kongrede faaliyet raporlarının okunmasının ardından oy kullanımı başladı. Odaya kayıtlı 357 üyenin oy kullanıldığı seçimde, 182 oy alan Özgün Güneş Bursa Kantinciler Odası Başkanlığına seçildi. - BURSA

Bursa Kantinciler Odası Başkanı Özgün Güneş

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Bursa Kantinciler Odası başkanlık seçimleri tamamlandı.

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