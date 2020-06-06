BURSA İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi
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BURSA İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi

İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdiUNESCO'ya aday Bursa'nın tarihi İznik ilçesi, definecilerin hedefi haline geldi.

06.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:18

İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi

UNESCO'ya aday Bursa'nın tarihi İznik ilçesi, definecilerin hedefi haline geldi. Define arayanlar, özellikle gece saatlerinde kazılar yaparken aynı zamanda ilçenin tarihi eserlerine de zarar veriyor.

4 medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO Geçici Miras Listesi'ne de aday olan İznik ilçesi, barındırdığı tarihi eserler ile definecilerin hedefi haline geldi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bölgelerde sıklıkla tedbirler alınmasına karşın kaçak kazıya devam edilirken, ilçenin tarihine zarar veren definecilerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Abdulvahap mevkisindeki tarlanın içerisinde yer alan ve üzerinde çeşitli figürler bulunan Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler, tarih ile birlikte aynı zamanda bölgedeki mülk sahiplerine de sorun yaşatıyor.

"GECELERİ TARİH SOYGUNCULARI MESKEN TUTUYOR"

Bugüne kadar yapılan yüzlerce soruşturmaya ve operasyona karşın definecilerin bu tutumuna da bölge halkı da tepki gösteriyor. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen bölge sakinlerinden nakkaş Yalçın Öztürk, 'Bunlar Roma dönemi mezarlardır. 20 gün önce üzerleri açıktı. Yasak zamanı gelmişler kazmışlar devam etmişler. Şimdi ise tarla sahibi bunlardan yılmış kapatmış. Her yeri kazmışlar. Bunlar hep geceleri tarih soyguncularının talancıların mesken tuttuğu yer' diye konuştu.

BURSA İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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