Bursa Fetö Sanığı Eski Vali Şahabettin Harput'a 6 Yıl 3 Ay Hapis Yeni Görüntüler İle

Bursa Fetö Sanığı Eski Vali Şahabettin Harput'a 6 Yıl 3 Ay Hapis Yeni Görüntüler İle

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı.

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı. Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.

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