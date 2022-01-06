Bursa'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

Bursa'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da, kırsal alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.

BURSA (AA) - Bursa'da, kırsal alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü, kurduğu fotokapanlarla yaban hayvanlarının doğal ortamda nerede, nasıl yaşadıklarını ve nasıl beslendiklerini izledi.

Ormanlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara, yiyecek arayan yaban domuzu, ayı, yaban kedisi, çakal, tilki, kızıl geyik ve yavrularının görüntüleri yansıdı.

GASPÇIYI ÖLDÜREN ÜNİVERSİTELİNİN ANNESİ KADİR ŞEKER OLAYI OĞLUMUN BAŞINA GELDİ

GASPÇIYI ÖLDÜREN ÜNİVERSİTELİNİN ANNESİ KADİR ŞEKER OLAYI OĞLUMUN BAŞINA GELDİ

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title