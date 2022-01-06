Bursa'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'da, kırsal alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü, kurduğu fotokapanlarla yaban hayvanlarının doğal ortamda nerede, nasıl yaşadıklarını ve nasıl beslendiklerini izledi.

Ormanlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara, yiyecek arayan yaban domuzu, ayı, yaban kedisi, çakal, tilki, kızıl geyik ve yavrularının görüntüleri yansıdı.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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