İzmir'deki okullarda İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı
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İzmir'deki okullarda İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı

11.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:26
İzmir'deki okullarda İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı

TÜRKİYE'nin dört bir yanındaki okullarla birlikte İzmir'de de hafta başlarken okul bahçelerinde İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı.

TÜRKİYE'nin dört bir yanındaki okullarla birlikte İzmir'de de hafta başlarken okul bahçelerinde İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00'u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katıldı. Bu kapsamda İzmir Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törene, yöneticiler ve halihazırda görevli personel katıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı'nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirildi. 

İzmir'deki okullarda İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı
İzmir'deki okullarda İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı
İzmir'deki okullarda İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı
İzmir'deki okullarda İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı
İzmir'deki okullarda İstiklal Marşı okunup, bayrak töreni yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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