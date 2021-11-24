Bursa'da üzerine plastik enjeksiyon makinesi devrilen işçi öldü
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Bursa'da otomotiv yan sanayi atölyesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
AYDIN (AA) - Bursa'da otomotiv yan sanayi atölyesinde meydana gelen iş kazasında bir İşçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesindeki Demirciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren atölyede çalışan Tuncay Aydın'ın (34) üzerine plastik enjeksiyon makinesi devrildi.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aydın'ın cesedi, polis ekipleri ve nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.