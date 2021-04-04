Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti
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Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti Bursa'da kısıtlama saatinde arkadaşlarıyla evde uyuşturucu partisi yapan genç hayatını kaybetti.

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Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da kısıtlama saatinde arkadaşlarıyla evde uyuşturucu partisi yapan genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gonca sokak üzerinde bir apartmanda 3 genç evin içinde uyuşturucu partisi yaptı. Uyuşturucu kullanan gençlerden Aydın Kılıç bilinmeyen sebep ile komaya girdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç Üniversite Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti
Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti
Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti
Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti
Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti
Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti
Bursa'da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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