Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
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Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü

15.01.2021 22:24 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:31
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü

BURSA'da, Orhan Aksu ve beraberindeki arkadaşı, aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

BURSA'da, Orhan Aksu ve beraberindeki arkadaşı, aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Levent K.'yı kısa sürede yakaladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Levent K., 10 V 0672 plakalı otomobiliyle geldiği caddede, Orhan Aksu ve beraberindeki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile karşılaştı. Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent K., aracından aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Aksu ve beraberindeki kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Levent K. ise tüfeği bırakarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Orhan Aksu ve beraberindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Levent K.'yı kısa sürede yakaladı. Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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