Bursa'da tarihi eser olarak değerlendirilen kitabı jandarmaya satmak isterken yakalandılar

Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice ibareler bulunan deri kitabı jandarmaya satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice ibareler bulunan deri kitabı jandarmaya satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan C.H. (30) ile G.A'nın (30) elinde ceylan derisi üzerine İbranice yazılar bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilerin bu kitabı satmak için müşteri aradıklarını öğrenen jandarma, onlarla alıcı gibi irtibata geçti.

Jandarma ekipleri ve zanlılar, daha sonra Tatkavaklı Mahallesi'nde bulunan bir kafetaryada buluştu.

C.H. ve G.A. söz konusu kitabu satmaya çalışırken, suçüstü yakalandı.

Kitaba incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu