Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı
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Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı

10.10.2020 13:34 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:13

Bursa'da bir otomobilin yoğun sis nedeniyle fark etmeyip arkadan çarptığı hasta ambulansı takla attı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa'da İzmit-İstanbul Çevreyolu üzerinde etkisini gösteren yoğun sis kazaya neden oldu. İddiaya göre, M.C.A. idaresindeki 34 DA 123 plakalı otomobil sürücüsü önünde seyreden İ.K. idaresindeki 34 CIM 961 plakalı hasta nakil ambulansını yoğun siste fark etmeyip arkadan çarptı.

AMBULANS TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yol kenarındaki demir bariyere çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada, ambulans sürücüsü İ.K. ile ambulansta bulunan hasta M.A.T. ve otomobildeki 3 yolcu yaralandı. Otomobil sürücüsü M.C.A ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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