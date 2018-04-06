Bursa'da okul müdürüne sendikacılardan kamera tepkisi Burası BBG evi mi

BURSA'da Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu müdürünün öğretmenler odası dahil okulun her köşesine güvenlik kamerası koydurarak öğretmenlere mobbing uyguladığı iddia edildi. Türk Eğitim Sen'e bağlı bir grup sendika üyesi okulun önünde basın açıklaması yaptı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu'nda, iddiaya göre okul müdürünün öğretmenler odası dahil okulun her köşesine güvenlik kamerası koydurduğu söylentisi sendika temsilcilerini ayağa kaldırdı. Öğretmenlerin bu durum karşısında rahatsız olduklarını ve bir an önce bu çirkin durumdan kurtulmak istediklerini belirten Türk Eğitim Sen Bursa Şubesi üyesi bir grup, okulun kapısına 'Bu okulda mobbing uygulanıyor' yazılı pankart asıp basın açıklaması yaptı. Güvenlik kamerasının öğretmen ve öğrencilerin güvenliği açısından okul giriş ve çıkışı ile koridorlara konulması gerektiğini, öğretmenlerin dinlenme odası olarak kullandığı alanın sürekli sesli kayıt yapabilen güvenlik kameralarıyla izlenmesinin öğretmenleri rahatsız ettiğini belirten Türk Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Bursa'da ve ülke genelinde örneğine rastlanmayacak şekilde okul müdürü öğretmenler odasına kamera koymakta ve öğretmenlerin özel hayatına müdahale etmektedir. Öğretmenler odası özel bir dinlenme alanıdır ve yalnızca öğretmenlere mahsustur. Buranın kamera ile gözetleniyor olması bir nevi öğretmenler odasının, 'Biri bizi gözetliyor evi'ne dönüştürülmesidir" dedi.

Basın açıklamasının ardından Türkoğlu ve beraberindeki üyeler okulun kapısına, "Bu okulda mobbing uygulanıyor" ve "Öğretmenler odası mı, BBG evi mi" yazılı pankart astı.