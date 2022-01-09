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Bursa'da nefes kesen "Eren" operasyonu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin nefes kesen operasyonunda piyasa değeri 500 bin lira olan 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin nefes kesen operasyonunda piyasa değeri 500 bin lira olan 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. "Eren" isimli operasyonda şüphelinin yakalanma anı havadan görüntülendi.

İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine KOM ekipleri harekete geçti. İnegöl'e giriş yapan kiralık 16 ADL 176 plakalı aracı takibe alan narkotik ekipleri, sürücüye dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu aracı önünü keserek durdurdu. Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Serkan Y. (41), yakalanarak etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada bagajda poşetler içerisinde 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken, "Eren" ismi verilen operasyon saniye saniye havadan görüntülendi. Zanlı çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

Bursa'da nefes kesen Eren operasyonu kamerada

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