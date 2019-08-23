Bursa'da kıyıya vuran kadın cesedinin kimliği belli oldu

23.08.2019 22:41

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran kadın cesedin 54 yaşındaki Hatice Köse'ye ait olduğu öğrenildi.



Gemlik Polis ekiplerinin desteği ile Sahil Güvenlik timlerinin denizden çıkarttığı ceset, savcılık talimatıyla Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler kadının kimliğinin tespiti için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin ilk tespitlerine göre Gemlik'e gezmeye gelen ve Ovaakça doğumlu kadının Hatice Köse olduğu öğrenildi. Kimlik tespitinin ardından kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Köse'nin denize ne şekilde düştüğü veya intihar mı ettiği ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA