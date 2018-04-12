Bursa'da kamyonet altında sürüklenen bisikletli ağır yaralandı

Bursa'da bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Mustafa Keskin kamyonet altında kaldı. 20 metre sürüklenen Keskin ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sevinç Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bisikletle karşıya geçmeye çalışan Mustafa Keskin'e o sırada caddeden geçen Kasım Güneş (19) idaresindeki 16 J 0554 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet, bisikleti ve Mustafa Keskin'i altına alarak yaklaşık 20 metre sürükledi ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Keskin'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Kasım Güneş gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.