Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
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Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden midibüsün şoförü Ferhat Erol'un İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli kızı, olay yerinde babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

27.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:26

Bursa'da, tekstil firması işçilerinin taşındığı midibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden midibüsün şoförü Ferhat Erol'un kızı Emine Erol'un İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen Emine Erol, babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Erol, meslektaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ YÜKSEK

Cenaze işlemleri için Çekirge Devlet Hastanesi'ne giden Emine Erol, babasının tansiyon ve kalp hastası olduğunu, araç kullanırken kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan midibüs, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 2,5 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Mudanya yolu, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

Kaynak: DHA

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