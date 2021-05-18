Bursa'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu
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Bursa'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da yaklaşık 3 yıl önce haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukat, kendisini yanağından ısıran ve icra memuruna da hakaret eden saldırgana verilen cezaların yetersiz olduğunu savundu.

Bursa'da yaklaşık 3 yıl önce haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukat, kendisini yanağından ısıran ve icra memuruna da hakaret eden saldırgana verilen cezaların yetersiz olduğunu savundu.

Bursa Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Cüneyt Bülent Şeker, 2018'de haciz işlemi sırasında uğradığı saldırı sonucu kendisini yanağından ısıran ve icra memuruna da hakaret eden saldırgana 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen kişiye ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesini değerlendirdi.

Şeker, söz konusu kararı istinaf mahkemesine taşıdıklarını belirterek, yaşadığı olaydaki asıl konunun haciz veya icra değil, şiddet olduğunu söyledi.

Saldırının aslında hukuk düzenine yapıldığını savunan Şeker, şöyle konuştu:

"Biz bir mahkeme kararını uyguluyorduk. Karşı taraf hacze itiraz etti, mahkeme haczin devam ettirilmesi yönünde karar verdi. Buna rağmen bize yapılan saldırıya karşı verilen cezanın yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu olayda saldırganlar tutuklanmadı, ceza alt sınırdan verildi, icra memuru arkadaşa yapılan saldırıda da ceza ertelendi. Sebep; iyi hal. Halbuki saldırganın sabıkası var. Bir sürü insana borcunu ödememiş."

Olay

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde, 27 Temmuz 2018'de avukat Cüneyt Bülent Şeker, müvekkilinin koyun sattığı ailenin, 80 koyununu haczetmek üzere gittiklerinde dirençle karşılaşmıştı. Sanık Ömer K, Şeker'in yanağını ısırmış, annesi Sevim K. de elinde bıçakla haczi önlemeye çalışmıştı. İcra memuru da ağır hakarete maruz kalmıştı.

Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklardan Ömer K'ye "görevi yaptırmamak için direnme" ve avukat Şeker'e yönelik "kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 6 ay, annesi Sevim K'ye ise "yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme" suçunu bıçakla işlediği için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Bursa'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu
Bursa'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu
Bursa'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu
Bursa'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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